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18:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Польше сфотографировали сразу два водяных смерча (видео)

После них в небе появилась радуга.

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В середине июля на побережье Балтийского моря на острове Собешево в Польше местные жители могли наблюдать сразу два водяных смерча. Фото и видео необычного для этих мест явления опубликовала в соцсетях Ирина Стех-Санкевич.

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Девушка рассказала, что смерчи образовались в море недалеко от берега, но ослабли и пропали уже через пять минут, а после того, как воронки исчезли, на их месте появилась радуга.

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