В Польше сфотографировали сразу два водяных смерча (видео)
После них в небе появилась радуга.
После них в небе появилась радуга.
В середине июля на побережье Балтийского моря на острове Собешево в Польше местные жители могли наблюдать сразу два водяных смерча. Фото и видео необычного для этих мест явления опубликовала в соцсетях Ирина
Девушка рассказала, что смерчи образовались в море недалеко от берега, но ослабли и пропали уже через пять минут, а после того, как воронки исчезли, на их месте появилась радуга.
Екатерина Гура