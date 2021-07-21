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19:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Британии выпал гигантский град

Метеорологи предупреждают об экстремальной погоде в стране

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Уже несколько дней в Великобритании стоит экстремальная жара. В некоторых регионах столбик термометра достигает 34 градусов. При этом средняя температура летом в стране составляет около 25 градусов.

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Вместе с тем, на восточные регионы Британии обрушились сильные грозы с ливнем и крупным градом, по размеру схожим с куриным яйцом. Больше всего досталось жителям графств Эссекс и Лестершир. Там град побил машины, окна и крыши домов. Некоторые районы были затоплены из-за обильных осадков.

Метеорологи предупреждают, что экстремальная жара и грозы продлятся в стране до конца недели, пишет Daily Star.

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Екатерина Гура

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