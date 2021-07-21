В Британии выпал гигантский град
Метеорологи предупреждают об экстремальной погоде в стране
Метеорологи предупреждают об экстремальной погоде в стране
Уже несколько дней в Великобритании стоит экстремальная жара. В некоторых регионах столбик термометра достигает 34 градусов. При этом средняя температура летом в стране составляет около 25 градусов.
Вместе с тем, на восточные регионы Британии обрушились сильные грозы с ливнем и крупным градом, по размеру схожим с куриным яйцом. Больше всего досталось жителям графств Эссекс и Лестершир. Там град побил машины, окна и крыши домов. Некоторые районы были затоплены
Метеорологи предупреждают, что экстремальная жара и грозы продлятся в стране до конца недели, пишет Daily Star.
Екатерина Гура