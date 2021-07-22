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13:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

У берегов Сочи прошел водяной смерч (видео)

К счастью, до суши он не добрался

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Жители и отдыхающие Сочи могли наблюдать возле одного из местных пляжей огромный водяной столб. Смерч образовался в море и медленно начал двигаться к берегу, но выйти на сушу не успел и пропал через несколько минут.

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В соцсетях появились многочисленные фото и видео природного явления. Очевидцы сообщают, что смерч был довольно мощным и сопровождался большими волнами.

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22 и 23 июля в Сочи объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди с грозами и градом.

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Екатерина Гура

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