У берегов Сочи прошел водяной смерч (видео)
К счастью, до суши он не добрался
К счастью, до суши он не добрался
Жители и отдыхающие Сочи могли наблюдать возле одного из местных пляжей огромный водяной столб. Смерч образовался в море и медленно начал двигаться к берегу, но выйти на сушу не успел и пропал через несколько минут.
В соцсетях появились многочисленные фото и видео природного явления. Очевидцы сообщают, что смерч был довольно мощным и сопровождался большими волнами.
22 и 23 июля в Сочи объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди с грозами и градом.
Екатерина Гура