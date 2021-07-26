Галактическая «ссора» попала на фото
Противостояние трех галактик напоминает перетягивание каната, говорят астрономы.
Противостояние трех галактик напоминает перетягивание каната, говорят астрономы.
В космосе запечатлели эпичную «ссору» трех галактик, которые не могут поделить межды собой гигантские массивы пыли и газа.
Тройную галактическую систему, известную как Arp 195, сфотографировал космический телескоп «Хаббл». Arp 195 входит в список пекулярных галактик с очень необычной структурой, которую нельзя отнести ни к одному из известных типов. Как правило, все пекулярные галактики очень зрелищные и красивые.
Три галактики системы Arp 195 находятся довольно близко друг от друга и объединены сложными гравитационными связями, которые напоминают перетягивание каната, говорят астрономы.
Космическая ссора, вероятно, однажды закончится слиянием трех галактик в одну.
Анна Лысенко
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