Озеро в Аргентине внезапно окрасилось в ярко-розовый цвет
Экологи требуют привлечь виновных к ответственности.
Экологи требуют привлечь виновных к ответственности.
Озеро Корфо на юге Аргентины неожиданно окрасилось в
Дело в том, что в Корфо впадают воды реки Чубут, на которой построен крупный рыбный завод. Здесь готовят на экспорт креветки. К ним в качестве консерванта добавляют сульфит натрия. Он попадает в сточные воды, а затем в реку и озеро, окрашивая их в розовый, сообщает AFP.
Местные жители давно жаловались на неприятные запахи и другие проблемы с окружающей средой вокруг реки и озера. Теперь к ним добавились и консерванты в воде.
Местные власти заверяют, что разрешение на сброс было дано официально. Якобы сульфит натрия не причиняет вреда природе и через несколько дней цвет воды вернётся в норму. Однако экологи обеспокоены: по закону, перед сбросом консервант должен быть обработан и нейтрализован, однако этой нормы никто не придерживается.
Анна Лысенко
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