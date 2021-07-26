Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 26 июляСоздание ФБР, денежная реформа в России, восстание на Кубе и другие события, которые произошли 26 июля в разные годы
Фоторепортажи
8New Shepard совершил первый пилотируемый суборбитальный полет
20В Германии ввели режим военной катастрофы
12:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Озеро в Аргентине внезапно окрасилось в ярко-розовый цвет

Экологи требуют привлечь виновных к ответственности.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Озеро Корфо на юге Аргентины неожиданно окрасилось в ярко-розовый цвет. Виной тому не водоросли, как это иногда бывает, а химическое загрязнение, уверены экологи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дело в том, что в Корфо впадают воды реки Чубут, на которой построен крупный рыбный завод. Здесь готовят на экспорт креветки. К ним в качестве консерванта добавляют сульфит натрия. Он попадает в сточные воды, а затем в реку и озеро, окрашивая их в розовый, сообщает AFP.

Местные жители давно жаловались на неприятные запахи и другие проблемы с окружающей средой вокруг реки и озера. Теперь к ним добавились и консерванты в воде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Местные власти заверяют, что разрешение на сброс было дано официально. Якобы сульфит натрия не причиняет вреда природе и через несколько дней цвет воды вернётся в норму. Однако экологи обеспокоены: по закону, перед сбросом консервант должен быть обработан и нейтрализован, однако этой нормы никто не придерживается.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о природе

Во время загрузки произошла ошибка.
Авто
Том Хэнкс продает легендарный дом на колесах (очень дорого) В этом «доме на колесах» американский актер жил во время съемок культовых картин
Товары для дома
Лучше, чем в офисе: как обустроить рабочее место дома
20 хитов AliExpress, которые помогут дожить до 2022-го
Обустраиваем комнату школьника: 22 товара, которые нужны
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Дети
Известная 39-летняя актриса во второй раз стала мамой (фото) Кирстен Данст родила сына
Леди
Племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера Китти Спенсер сыграла свадьбу с возлюбленным
Дом
12 небанальных идей для декора стен
Как оформить евродвушку с двумя гардеробными
Как выглядит квартира 36-летней Варнавы
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»