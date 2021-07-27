В ближайшие 10−20 лет Землю ждут экстремальная жара и природные катаклизмы
Сокращение вредных выбросов в атмосферу никак не повлияет на эти явления.
Сокращение вредных выбросов в атмосферу никак не повлияет на эти явления.
Международная команда ученых, во главе со старшим научным сотрудником Швейцарской высшей технической школы Цюриха Эрихом Фишером, провела новые исследования, касающиеся изменения климата.
Построив компьютерную модель на основе имеющихся природных данных, ученые установили, что в ближайшие 10−20 лет Землю ждет увеличение волн экстремальной жары. Это означает, что следует ждать большего количества температурных рекордов, продолжающегося общего темпа потепления по планете (примерно на 0,2 градуса Цельсия за десятилетие), а также общее увеличение экстремальных погодных явлений в виде штормов, торнадо и наводнений.
Как отмечают исследователи, такой прогноз будет действительным, даже если завтра резко сократятся вредные выбросы в атмосферу. На то, чтобы «немного успокоиться» и прийти в среднюю температурную норму, природе понадобится несколько десятилетий.
Кроме того, исследование показало, что температура на планете к 2100 году вырастет более, чем на 3 градуса Цельсия. И хотя это может показаться довольно долгим и незначительным ростом, сейчас Земля нагревается с самой высокой скоростью в истории человеческой цивилизации, отмечается в публикации Firstpost.
Екатерина Гура