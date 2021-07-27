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18:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

В ближайшие 10−20 лет Землю ждут экстремальная жара и природные катаклизмы

Сокращение вредных выбросов в атмосферу никак не повлияет на эти явления.

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Источник: Reuters

Международная команда ученых, во главе со старшим научным сотрудником Швейцарской высшей технической школы Цюриха Эрихом Фишером, провела новые исследования, касающиеся изменения климата.

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Построив компьютерную модель на основе имеющихся природных данных, ученые установили, что в ближайшие 10−20 лет Землю ждет увеличение волн экстремальной жары. Это означает, что следует ждать большего количества температурных рекордов, продолжающегося общего темпа потепления по планете (примерно на 0,2 градуса Цельсия за десятилетие), а также общее увеличение экстремальных погодных явлений в виде штормов, торнадо и наводнений.

Как отмечают исследователи, такой прогноз будет действительным, даже если завтра резко сократятся вредные выбросы в атмосферу. На то, чтобы «немного успокоиться» и прийти в среднюю температурную норму, природе понадобится несколько десятилетий.

Кроме того, исследование показало, что температура на планете к 2100 году вырастет более, чем на 3 градуса Цельсия. И хотя это может показаться довольно долгим и незначительным ростом, сейчас Земля нагревается с самой высокой скоростью в истории человеческой цивилизации, отмечается в публикации Firstpost.

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