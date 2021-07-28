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14:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Затянутую дымом Якутию показали из космоса

В республике действуют 154 природных пожара.

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Источник: Роскосмос

Дым от лесных пожаров в Якутии прошел вдоль Байкала, дошел до Иркутска и еще пяти центральных районов Приангарья. 29 населенных пунктов республики находятся в зоне задымленности, сообщает областной главк МЧС.

«За обстановкой непрерывно следят и наши спутники дистанционного зондирования Земли», — сообщают в «Роскосмосе». Российские специалисты опубликовали снимок Якутии с орбиты, сделанный с аппарата «Метеор-М» 27 июля.

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действуют 154 природных пожара, за сутки ликвидировано 45 пожаров на общей площади свыше 78 тыс. гектар.

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