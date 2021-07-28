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16:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

Турецкую Анталью охватил лесной пожар (видео)

Огонь быстро распространяется из-за ветра.

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Крупный лесной пожар вспыхнул в турецкой провинции Анталья на берегу Средиземного моря.

Огнем охвачен район Манавгат, местные власти эвакуируют целые кварталы в пригородах Эвренсеки, Калемлер и Еникей, сообщает Hürriyet Daily News. По последним данным, огонь подступил к Сиде.

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Причина возникновения пожара пока неизвестна. У него как минимум четыре очага, огнем охвачены гектары леса. Пожар быстро распространяется из-за сильного ветра. Огонь тушат с земли и с воздуха. К пожарным присоединились местные фермеры, помогая сдерживать огонь.

Турция переживает одни из самых жарких дней в году. Аномальная жара наблюдается по всей стране.

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