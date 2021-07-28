Турецкую Анталью охватил лесной пожар (видео)
Огонь быстро распространяется
Огонь быстро распространяется
Крупный лесной пожар вспыхнул в турецкой провинции Анталья на берегу Средиземного моря.
Огнем охвачен район Манавгат, местные власти эвакуируют целые кварталы в пригородах Эвренсеки, Калемлер и Еникей, сообщает Hürriyet Daily News. По последним данным, огонь подступил к Сиде.
Причина возникновения пожара пока неизвестна. У него как минимум четыре очага, огнем охвачены гектары леса. Пожар быстро распространяется
Турция переживает одни из самых жарких дней в году. Аномальная жара наблюдается по всей стране.
Анна Лысенко
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