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14:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Зарождающийся торнадо сняли на камеру в США

На видео попало лишь воронкообразное облако.

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Жительница города Сент-Клерсвилль, штат Огайо, Никита Хоффман сняла на видео воронкообразное облако, которое появилось в небе во время грозы.

Автор видео отметила, что не видела самого торнадо, но выглядело облако довольно устрашающе.

Спустя время Национальная погодная служба в Питтсбурге подтвердила торнадо в соседнем округе Джефферсон, расположенном к северу от Сент-Клерсвилль.

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Сообщается, что хоть воронкообразное облако и превратилось в торнадо, никаких разрушений оно не принесло. Тем не менее, синоптики предупреждают жителей Огайо о новых возможных торнадо и сильных грозах.

Екатерина Гура

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