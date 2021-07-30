Зарождающийся торнадо сняли на камеру в США

Жительница города Сент-Клерсвилль, штат Огайо, Никита Хоффман сняла на видео воронкообразное облако, которое появилось в небе во время грозы.
Автор видео отметила, что не видела самого торнадо, но выглядело облако довольно устрашающе.
Спустя время Национальная погодная служба в Питтсбурге подтвердила торнадо в соседнем округе Джефферсон, расположенном к северу от Сент-Клерсвилль.
Сообщается, что хоть воронкообразное облако и превратилось в торнадо, никаких разрушений оно не принесло. Тем не менее, синоптики предупреждают жителей Огайо о новых возможных торнадо и сильных грозах.