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16:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрономы назвали лучшую дату для наблюдений за метеорами

Такой шанс не выпадет еще несколько лет.

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Источник: NASA/Bill Ingalls

Ночь с 11 на 12 августа будет лучшим за несколько лет временем для наблюдений за звездопадом, сообщили в NASA.

На это время придется пик метеорного потока Персеиды — самого яркого в году. «Если вы находитесь в Северном полушарии и вдали от светового загрязнения, то можете заметить более 40 метеоров в час. Но если вы в городе, то сможете заметить только несколько метеоров в час», — пишут астрономы.

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Специалисты предупреждают, что другой такой шанс не выпадет еще несколько лет. В 2022 году наблюдениям помешает полнолуние, а в 2023 году — убывающая луна.

Наблюдать за звездопадом можно будет и онлайн. Трансляция будет вестись в соцсетях NASA ночью 11—13 августа.

Тем временем Московский планетарий напоминает, что в августе можно наблюдать сразу два метеорных потока — не только Персеиды, но и Южные дельта-Аквариды.

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«Отличить метеоры Южных дельта-Акварид легко — они появляются в южной стороне неба, Персеиды — в северной. Радиант Персеид расположен в северо-восточном направлении неба. Также красивой и яркой подсказкой для поиска метеоров в 2021 году, послужит Юпитер, который ярко сияет чуть выше радианта Южных дельта-Акварид», — говорят специалисты.

Персеиды можно будет наблюдать до 24 августа, сообщает «Роскосмос».

«Также с большой вероятностью можно будет увидеть серебристые облака. Они образуются на высотах 75−85 км над поверхностью Земли и заметны невооруженным глазом на фоне темного неба летней ночью в средних и высоких широтах», — добавляют астрономы.

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