Астрономы назвали лучшую дату для наблюдений за метеорами
Такой шанс не выпадет еще несколько лет.
Такой шанс не выпадет еще несколько лет.
Ночь с 11 на 12 августа будет лучшим за несколько лет временем для наблюдений за звездопадом, сообщили в NASA.
На это время придется пик метеорного потока Персеиды — самого яркого в году. «Если вы находитесь в Северном полушарии и вдали от светового загрязнения, то можете заметить более 40 метеоров в час. Но если вы в городе, то сможете заметить только несколько метеоров в час», — пишут астрономы.
Наблюдать за звездопадом можно будет и онлайн. Трансляция будет вестись в соцсетях NASA ночью
Тем временем Московский планетарий напоминает, что в августе можно наблюдать сразу два метеорных потока — не только Персеиды, но и Южные
«Отличить метеоры Южных
Персеиды можно будет наблюдать до 24 августа, сообщает «Роскосмос».
«Также с большой вероятностью можно будет увидеть серебристые облака. Они образуются на высотах 75−85 км над поверхностью Земли и заметны невооруженным глазом на фоне темного неба летней ночью в средних и высоких широтах», — добавляют астрономы.
Анна Лысенко
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