В Магаданской области выпал снег (видео)
Это уже третий снегопад за это лето
Это уже третий снегопад за это лето
В начале августа в соцсетях стал вирусным ролик, снятый водителем на перевале в Омсукчанском районе Магаданской области. В ролике можно увидеть сугробы и снегопад, и все это — в самый разгар лета.
Сообщается, что в Магаданской области это уже третий снегопад за лето. До этого зимние осадки на Колыме выпадали 17 июня и 29 июля. Синоптики ранее предупреждали о заморозках в этом районе до минус 4 градусов.
Кстати, недавно в столице Колымы синоптики зафиксировали температурный рекорд. 15 июля в Магадане воздух прогрелся до рекордных 27,8 градусов. Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году, тогда столбик термометра поднимался до 27,2 градусов.
Екатерина Гура