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13:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Магаданской области выпал снег (видео)

Это уже третий снегопад за это лето

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В начале августа в соцсетях стал вирусным ролик, снятый водителем на перевале в Омсукчанском районе Магаданской области. В ролике можно увидеть сугробы и снегопад, и все это — в самый разгар лета.

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Сообщается, что в Магаданской области это уже третий снегопад за лето. До этого зимние осадки на Колыме выпадали 17 июня и 29 июля. Синоптики ранее предупреждали о заморозках в этом районе до минус 4 градусов.

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Кстати, недавно в столице Колымы синоптики зафиксировали температурный рекорд. 15 июля в Магадане воздух прогрелся до рекордных 27,8 градусов. Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году, тогда столбик термометра поднимался до 27,2 градусов.

Екатерина Гура

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