Краснодарский край засыпало мощным градом (видео)
Стихия повредила дорожные знаки, деревья и автомобили.
Стихия повредила дорожные знаки, деревья и автомобили.
Вечером 4 августа в Лабинском районе Краснодарского края бушевала сильная буря с порывистым ветром, ливнем и крупным градом. Больше всего от стихии пострадали станица Чамлыкская и трасса
В соцсетях появились видео, снятые водителями на дороге, на которых можно увидеть поваленные дорожные знаки, деревья и гигантские ледяные сугробы.
Сообщается, что стихия бушевала около пятнадцати минут, но успела напугать жителей и нанести ущерб в отдельных районах.
Екатерина Гура