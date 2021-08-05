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14:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Краснодарский край засыпало мощным градом (видео)

Стихия повредила дорожные знаки, деревья и автомобили.

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Вечером 4 августа в Лабинском районе Краснодарского края бушевала сильная буря с порывистым ветром, ливнем и крупным градом. Больше всего от стихии пострадали станица Чамлыкская и трасса Лабинск-Армавир.

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В соцсетях появились видео, снятые водителями на дороге, на которых можно увидеть поваленные дорожные знаки, деревья и гигантские ледяные сугробы.

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Сообщается, что стихия бушевала около пятнадцати минут, но успела напугать жителей и нанести ущерб в отдельных районах. Кое-где оказались повалены деревья, поломаны ограждения и заборы, частично разбиты крыши и машины. Несколько домов и улиц остались без электричества из-за оборвавшихся линий проводов.

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Екатерина Гура

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