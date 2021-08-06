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12:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

Работник с фонарем случайно «испортил» фотографию астрономов

Но на него никто не злится, ведь снимок от этого стал еще лучше.

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Источник: DOE / FNAL / DECam / R. Хан / CTIO / NOIRLab / NSF / AURA

Астрономы из Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили поделились впечатляющим снимком звездных треков, который не удалось испортить даже случайно попавшему в кадр человеку.

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Звездные треки — это линии, которые появляются на снимке, если фотографировать звездное небо с очень длинной выдержкой. Такой прием используют не только в художественных, но и образовательных целях, чтобы проиллюстрировать вращение Земли.

Астрономы настроили камеру и стали дожидаться результата, но тут ничего не подозревающий работник обсерватории вышел на ночной обход. В итоге его налобный фонарь оставил еще два трека на снимке.

«У каждого из нас есть такой друг, который всегда испортит кадр», — шутят в соцсетях.

Но в обсерватории вовсе не расстроены, ведь так фотография стала еще интереснее.

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