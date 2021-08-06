Работник с фонарем случайно «испортил» фотографию астрономов
Но на него никто не злится, ведь снимок от этого стал еще лучше.
Но на него никто не злится, ведь снимок от этого стал еще лучше.
Астрономы из Межамериканской обсерватории
Звездные треки — это линии, которые появляются на снимке, если фотографировать звездное небо с очень длинной выдержкой. Такой прием используют не только в художественных, но и образовательных целях, чтобы проиллюстрировать вращение Земли.
Астрономы настроили камеру и стали дожидаться результата, но тут ничего не подозревающий работник обсерватории вышел на ночной обход. В итоге его налобный фонарь оставил еще два трека на снимке.
«У каждого из нас есть такой друг, который всегда испортит кадр», — шутят в соцсетях.
Но в обсерватории вовсе не расстроены, ведь так фотография стала еще интереснее.
Анна Лысенко
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