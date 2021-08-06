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17:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Йеллоустоне за месяц произошло более тысячи землетрясений

Сейсмологи пока не видят угрозы.

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В июле в Йеллоустонском национальном парке произошли 1008 землетрясений, что вызвало опасения жителей региона о возможном извержении подземного вулкана.

Йеллоустоунская кальдера — самая большая вулканическая система Северной Америки. Часто её называют «супервулканом», так как она образовалась в результате катастрофического извержения 630 тысяч лет назад.

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В Йеллоустоуне бывает от 700 до 3 тысяч землетрясений в год, однако они происходят более или менее циклично. Если цикл нарушается и вулканическая активность непредсказуемо растет, это вызывает обоснованные опасения сейсмологов и простых граждан.

По данным экспертов, все землетрясения в июле были небольшими — до 3 баллов по шкале Рихтера. Большинство из них были незаметны для людей — их зафиксировали только приборы. В последний раз подобная активность наблюдалась в июне 2017 года, когда сейсмометры зафиксировали около 1100 землетрясений за месяц.

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Эксперты настроены оптимистично. «Хотя этот уровень сейсмичности выше среднего, он не является беспрецедентным и не отражает магматической активности», — говорится в отчете Геологической службы США.

Геологи говорят, что в случае приближающегося извержения были бы заметны и другие признаки, такие как тепловые и газовые выбросы. Однако подобные процессы пока не наблюдаются.

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