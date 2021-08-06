В Калифорнии сгорел «город золотой лихорадки»
Огонь уничтожил исторические здания и современную инфраструктуру.
Огонь уничтожил исторические здания и современную инфраструктуру.
Крупнейший лесной пожар «Дикси» в Калифорнии разрушил небольшой городок Гринвилл на
Местные жители делятся фотографиями разрушенного огнем города в соцсетях. На снимках видно, что интенсивность пожара заставила дорожные фонари согнуться практически до земли. В Гринвилле разрушены исторические здания в центре города, заправка, бар и гостиница. Большинство жителей покинули свои дома.
По данным AP, огонь разрушил город с населением чуть больше 1,1 тысячи человек не больше, чем за два часа.
По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, пожар «Дикси» уже охватил территорию в 112,5 тысячи гектаров.
Анна Лысенко
Еще больше о стихии