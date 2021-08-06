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18:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Калифорнии сгорел «город золотой лихорадки»

Огонь уничтожил исторические здания и современную инфраструктуру.

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Крупнейший лесной пожар «Дикси» в Калифорнии разрушил небольшой городок Гринвилл на северо-востоке штата, ставший в середине XIX века одним из эпицентров золотой лихорадки в США.

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Местные жители делятся фотографиями разрушенного огнем города в соцсетях. На снимках видно, что интенсивность пожара заставила дорожные фонари согнуться практически до земли. В Гринвилле разрушены исторические здания в центре города, заправка, бар и гостиница. Большинство жителей покинули свои дома.

По данным AP, огонь разрушил город с населением чуть больше 1,1 тысячи человек не больше, чем за два часа.

По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, пожар «Дикси» уже охватил территорию в 112,5 тысячи гектаров.

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