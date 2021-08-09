В Греции пожар уничтожил уникальное 2500-летнее оливковое дерево

На греческом острове Эвия в результате масштабного лесного пожара сгорело древнее оливковое дерево возрастом около 2500 лет. Оно росло в оливковой роще Ровии и было одним из символов региона. Об этом дереве в своих трудах писал даже древнегреческий философ Страбон.
Гигантское дерево, в стволе которого могли бы поместиться десять человек, было популярной туристической достопримечательностью, но сейчас на его месте остались только обугленные ветки. Удручающими снимками в соцсетях поделились очевидцы, пишет издание Protothema.
Отметим, что уникальное древнее дерево стало лишь одной из многих потерь, связанных с лесными пожарами в Греции. Огнем практически полностью уничтожены несколько деревень и монастырей, а также некоторые исторические объекты.
На острове Эвия из-за пожаров было эвакуировано более двух тысяч человек. Всего за 10 дней в Греции выгорели более 56 тысяч гектаров.