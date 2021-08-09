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17:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Греции пожар уничтожил уникальное 2500-летнее оливковое дерево

О нем писал древний географ и философ Страбон

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На греческом острове Эвия в результате масштабного лесного пожара сгорело древнее оливковое дерево возрастом около 2500 лет. Оно росло в оливковой роще Ровии и было одним из символов региона. Об этом дереве в своих трудах писал даже древнегреческий философ Страбон.

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Гигантское дерево, в стволе которого могли бы поместиться десять человек, было популярной туристической достопримечательностью, но сейчас на его месте остались только обугленные ветки. Удручающими снимками в соцсетях поделились очевидцы, пишет издание Protothema.

Отметим, что уникальное древнее дерево стало лишь одной из многих потерь, связанных с лесными пожарами в Греции. Огнем практически полностью уничтожены несколько деревень и монастырей, а также некоторые исторические объекты.

На острове Эвия из-за пожаров было эвакуировано более двух тысяч человек. Всего за 10 дней в Греции выгорели более 56 тысяч гектаров.

Екатерина Гура

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