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12:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Лас-Вегас с орбиты сравнили с тетрадью в клеточку

Он распланирован и построен очень равномерно.

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Мировая столица игорного бизнеса напоминает сияющую решетку или тетрадь в клеточку, если смотреть на нее с орбиты. Яркой фотографией Лас-Вегаса с борта МКС поделился американский астронавт Шейн Кимбро.

«Лас-Вегас находится на дне котловины в пустыне Мохаве и со всех сторон окружен горными хребтами. Он служит ведущим финансовым, коммерческим и культурным центром Невады», — напомнил Кимбро.

«Вот это расчертили! Под линейку!» — удивляется пользователь из Аргентины. «Похоже на тетрадку», — пишет комментатор из России.

А жители Лас-Вегаса тут же принялись выискивать на снимке свой дом или место работы. «Привет, Шейн! Я работаю на 13-м канале в Лас-Вегасе… Мы находимся примерно в 5 больших квадратах вверх от зеленой точки на фото», — пишет одна из читательниц.

«Привет! Из космоса вы можете увидеть наш дом! Вверху слева! Мы машем каждый раз, когда видим вас над головой», — шутит следующий комментатор.

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