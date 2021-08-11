Лас-Вегас с орбиты сравнили с тетрадью в клеточку

Мировая столица игорного бизнеса напоминает сияющую решетку или тетрадь в клеточку, если смотреть на нее с орбиты. Яркой фотографией Лас-Вегаса с борта МКС поделился американский астронавт Шейн Кимбро.
«Лас-Вегас находится на дне котловины в пустыне Мохаве и со всех сторон окружен горными хребтами. Он служит ведущим финансовым, коммерческим и культурным центром Невады», — напомнил Кимбро.
«Вот это расчертили! Под линейку!» — удивляется пользователь из Аргентины. «Похоже на тетрадку», — пишет комментатор из России.
А жители Лас-Вегаса тут же принялись выискивать на снимке свой дом или место работы. «Привет, Шейн! Я работаю на 13-м канале в Лас-Вегасе… Мы находимся примерно в 5 больших квадратах вверх от зеленой точки на фото», — пишет одна из читательниц.
«Привет! Из космоса вы можете увидеть наш дом! Вверху слева! Мы машем каждый раз, когда видим вас над головой», — шутит следующий комментатор.
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