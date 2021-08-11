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16:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

Сильный ливень затопил Вологду

За несколько часов в городе выпала треть месячной нормы осадков.

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Вечером 10 августа в Вологде прошла сильная гроза, которая сопровождалась мощным ливнем и штормовым ветром. По сообщению местных СМИ, за считанные часы в городе выпала треть месячной нормы осадков.

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Ливневки не справлялись с таким потоком воды, а потому в некоторых районах Вологды начался настоящий потоп. Вода затопила улицы, парковки и магазины. Потоп случился поздно вечером, а потому серьезных происшествий и пробок на дорогах удалось избежать.

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Кроме того, сообщается, что сильным ветром развернуло башенный кран на одной из строек, в результате чего был поврежден балкон соседнего жилого дома.

Однако даже в таких суровых погодных условиях некоторые горожане нашли свои плюсы. В соцсетях появились видео, на которых запечатлены вологжане, катающиеся по затопленным улицам на серфе и сапборде.

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Екатерина Гура

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