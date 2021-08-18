«Цунами» из облаков накрыло украинский город (видео)
Гигантское шельфовое облако выглядело довольно пугающе
Гигантское шельфовое облако выглядело довольно пугающе
Жители Львова могли наблюдать в небе впечатляющую картину, напоминающую кадры из
За считанные минуты город накрыл суровый грозовой воротник, также известный как шельфовое облако. Этот тип облаков имеет полукруглую структуру и располагается в нижних слоях атмосферы перед основным грозовым облаком.
Сами по себе эти облака не несут никакой опасности, но выглядят они довольно жутко, напоминая своим видом гигантскую волну цунами.
На кадрах, снятых очевидцами во Львове, видно, как за считанные минуты огромная «волна» накрыла жилой район и потянула за собой темную тучу. Сообщается, что после этого в городе разразилась сильная гроза с ливнем и штормовым ветром.
Екатерина Гура