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14:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Смерч на фоне молний в ночном небе над Анапой попал на видео

Пугающее зрелище

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В ночь на 20 августа года рядом с Анапой прошел очередной шторм. Одновременно с ним в море образовался смерч, увидеть который можно было лишь при вспышках молний.

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Очевидцам удалось снять на видео, как молния ударила в воду рядом со смерчем и подсветила его. К счастью, смерч до берега не добрался, и ночная стихия не принесла ничего плохого. Кстати, уже утром 20 августа очевидцы наблюдали еще один мощный смерч у берегов Анапы.

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Также накануне сразу несколько смерчей наблюдали в бухте Геленджика. Один из них даже вышел на берег, где поднял в воздух несколько лежаков и разбросал вещи отдыхающих.

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Синоптики предупреждают, что штормовое предупреждение на Черноморском побережье продолжает действовать до 21 августа.

Екатерина Гура

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