Смерч на фоне молний в ночном небе над Анапой попал на видео
Пугающее зрелище
Пугающее зрелище
В ночь на 20 августа года рядом с Анапой прошел очередной шторм. Одновременно с ним в море образовался смерч, увидеть который можно было лишь при вспышках молний.
Очевидцам удалось снять на видео, как молния ударила в воду рядом со смерчем и подсветила его. К счастью, смерч до берега не добрался, и ночная стихия не принесла ничего плохого. Кстати, уже утром 20 августа очевидцы наблюдали еще один мощный смерч у берегов Анапы.
Также накануне сразу несколько смерчей наблюдали в бухте Геленджика. Один из них даже вышел на берег, где поднял в воздух несколько лежаков и разбросал вещи отдыхающих.
Синоптики предупреждают, что штормовое предупреждение на Черноморском побережье продолжает действовать до 21 августа.
Екатерина Гура