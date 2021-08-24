Гигантский град оставил в Карачаево-Черкесии сугробы и дыры в крышах
Местные жители шутят, что в регион внезапно пришла зима.
Местные жители шутят, что в регион внезапно пришла зима.
23 августа в Зеленчукском районе
Больше всего от стихии пострадали станицы Кардоникская и Сторожевая. Там осадки нанесли серьезный ущерб сельскохозяйственным участкам, разбили стекла автомобилей и повредили крыши домов. Сейчас на местах работает специальная комиссия, которая подсчитывает ущерб.
В некоторых местах града выпало так много, что он образовал ледяные сугробы и спровоцировал проблемы на дорогах. В соцсетях пошутили, что в регион внезапно пришла зима.
Екатерина Гура