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17:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Гигантский град оставил в Карачаево-Черкесии сугробы и дыры в крышах

Местные жители шутят, что в регион внезапно пришла зима.

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23 августа в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии прошел сильный шторм, сопровождающийся гигантским градом. По словам очевидцев, некоторые градины были размером с куриное яйцо, а в отдельных местах и больше, что подтверждают фото и видео в соцсетях.

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Больше всего от стихии пострадали станицы Кардоникская и Сторожевая. Там осадки нанесли серьезный ущерб сельскохозяйственным участкам, разбили стекла автомобилей и повредили крыши домов. Сейчас на местах работает специальная комиссия, которая подсчитывает ущерб.

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В некоторых местах града выпало так много, что он образовал ледяные сугробы и спровоцировал проблемы на дорогах. В соцсетях пошутили, что в регион внезапно пришла зима.

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Екатерина Гура

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