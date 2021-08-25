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11:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Невероятный закат в Канаде попал на фото

Редкие облака и радуга появились одновременно.

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Метеоролог Кайл Бриттен из Канады поделился снимком красочного заката в Саскачеване. Впечатляющее фото он сделал немного севернее городка Киндерсли.

«Это просто потрясающе! Такого не увидишь больше нигде!» — пишут комментаторы. «Невероятно! Как жаль, что я все пропустил», — комментирует один из жителей Киндерсли.

Облака на фото называют вымеобразными. Они имеют специфическую ячеистую форму и встречаются редко, преимущественно в тропиках.

С противоположной к ним стороны Бриттену удалось сфотографировать не менее эффектную картину — закатную радугу над солнечными лучами.

Ранее необычные облака-пузырьки появились над Польшей, а пилот из Великобритании сфотографировал в небе редкие серебристые облака.

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