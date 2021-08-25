Absolutely STUNNING Saskatchewan sunset this evening pic.twitter.com/cgTxNNiM0m— Kyle Brittain (@KyleTWN) August 24, 2021
Невероятный закат в Канаде попал на фото
Редкие облака и радуга появились одновременно.
Редкие облака и радуга появились одновременно.
Метеоролог Кайл Бриттен из Канады поделился снимком красочного заката в Саскачеване. Впечатляющее фото он сделал немного севернее городка Киндерсли.
«Это просто потрясающе! Такого не увидишь больше нигде!» — пишут комментаторы. «Невероятно! Как жаль, что я все пропустил», — комментирует один из жителей Киндерсли.
Облака на фото называют вымеобразными. Они имеют специфическую ячеистую форму и встречаются редко, преимущественно в тропиках.
С противоположной к ним стороны Бриттену удалось сфотографировать не менее эффектную картину — закатную радугу над солнечными лучами.
Ранее необычные облака-пузырьки появились над Польшей, а пилот из Великобритании сфотографировал в небе редкие серебристые облака.
Анна Лысенко
Еще больше интересного о природе