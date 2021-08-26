Asteroid That May Be As Tall As Golden Gate Bridge to Zip Past Earth This Weekend https://t.co/RaER6BPT5p— Apex (@Apex_WW) August 25, 2021
Мимо Земли пролетит большой астероид
Его скорость составляет около 25,7 тыс. км в час.
Его скорость составляет около 25,7 тыс. км в час.
29 августа мимо Земли пролетит крупный астероид 2021 PT, сообщает NASA.
Диаметр космического камня составляет от 110 до 240 метров. Для сравнения, высота гостиницы «Ленинградская» в Москве составляет 107 метров без шпиля, а высота
Скорость движения астероида составляет около 25,7 тыс. км в час.
По данным астрономов, 2021 PT не представляет угрозы для человечества — он пролетит мимо планеты на расстоянии более 4,8 миллиона километров.
Ранее ученые пересчитали вероятность удара астероида Бенну по Земле. Он может столкнуться с Землей до 2300 года с вероятностью 1/1750, и эта вероятность оказалась выше, чем считалось до последнего времени.
Анна Лысенко
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