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16:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

Мимо Земли пролетит большой астероид

Его скорость составляет около 25,7 тыс. км в час.

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29 августа мимо Земли пролетит крупный астероид 2021 PT, сообщает NASA.

Диаметр космического камня составляет от 110 до 240 метров. Для сравнения, высота гостиницы «Ленинградская» в Москве составляет 107 метров без шпиля, а высота Биг-Бена равна 96 метрам.

Скорость движения астероида составляет около 25,7 тыс. км в час.

По данным астрономов, 2021 PT не представляет угрозы для человечества — он пролетит мимо планеты на расстоянии более 4,8 миллиона километров.

Ранее ученые пересчитали вероятность удара астероида Бенну по Земле. Он может столкнуться с Землей до 2300 года с вероятностью 1/1750, и эта вероятность оказалась выше, чем считалось до последнего времени.

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