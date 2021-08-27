Федеральная трасса «Колыма» превратилась в бурлящую реку (видео)
Ее снова закрыли для движения.
Ее снова закрыли для движения.
Федеральная трасса Р-504 «Колыма», связывающая Якутск и Магадан, снова оказалась закрыта для движения. Совсем недавно вокруг нее пылали леса и
Но не прошло и двух недель, как дорога снова оказалась опасной и непригодной для водителей и пешеходов.
На этот раз виной всему стали сильные проливные дожди, которые стали причиной наводнений и оползней.
В соцсетях появились видео, показывающие, что на месте дороги теперь находится бурный и стремительный поток воды.
Власти Якутии сообщают, что участок дороги Р-504 временно закрыт и просят жителей и водителей не пользоваться трассой до устранения последствий.
Екатерина Гура