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16:36 (мск), источник: Погода Mail.ru

Федеральная трасса «Колыма» превратилась в бурлящую реку (видео)

Ее снова закрыли для движения.

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Федеральная трасса Р-504 «Колыма», связывающая Якутск и Магадан, снова оказалась закрыта для движения. Совсем недавно вокруг нее пылали леса и из-за смога на дороге была нулевая видимость.

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Но не прошло и двух недель, как дорога снова оказалась опасной и непригодной для водителей и пешеходов.

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На этот раз виной всему стали сильные проливные дожди, которые стали причиной наводнений и оползней. Из-за них федеральная трасса превратилась в бурлящую грязную реку с быстрым течением, глиной и камнями.

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В соцсетях появились видео, показывающие, что на месте дороги теперь находится бурный и стремительный поток воды.

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Власти Якутии сообщают, что участок дороги Р-504 временно закрыт и просят жителей и водителей не пользоваться трассой до устранения последствий.

Екатерина Гура

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