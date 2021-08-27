Над США заметили «трехслойные» облака

Охотник за штормами Джордан Свифт из Айовы успел сфотографировать одни из самых зрелищных облаков в природе — шельфовые.
На снимке, сделанном рядом с городком Маршалтаун, виден не один облачный вал, как обычно, а сразу три.
Обычно шельфовые облака образуются в нижних слоях атмосферы. Они выступают впереди «родительского» облака, из-за чего метеорологи иногда называют их «полками». Такие облака идут впереди грозового фронта и двигаются очень быстро, из-за чего выглядят угрожающе.
Часто шельфовые облака появляются в начале шторма или сильной грозы.
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