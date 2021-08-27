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19:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Житель Северной Калифорнии показал, как выглядит масштабный пожар изнутри

Нулевая видимость, оранжевый дым и огненные фейерверки.

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Житель американского штата Северная Калифорния Алекз Лондос опубликовал в соцсетях пугающее видео, снятое на шоссе неподалеку от города Кибурц. На кадрах можно увидеть масштабный лесной пожар Калдор изнутри.

Выглядит это действительно страшно: густой оранжевый дым, огонь по бокам и огненные фейерверки, которые падают на дорогу и автомобиль.

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На конец августа масштабный лесной пожар Калдор, бушующий в Северной Калифорнии, распространился почти на 56,5 тысяч гектаров. По заявлению местных властей, 26 августа огонь был локализован на 12 процентов. По прогнозам, полностью взять пламя под контроль пожарным удасться лишь к 8 сентября.

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Екатерина Гура

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