Из-за урагана «Ида» река Миссисипи потекла в обратном направлении
Последний раз такое было во время урагана «Катрина» в 2005 году.
Последний раз такое было во время урагана «Катрина» в 2005 году.
На США обрушился самый сильный ураган за последние 16 лет. Ураган, получивший имя «Ида», эксперты сравнивают по силе с разрушительным ураганом «Катрина», от которого в 2005 году погибли 1800 человек.
Как известно, 29 августа «Ида» достиг побережья США и обрушился на штат Луизиана.
Отмечается, что ураган скоростью 230 километров в час по силе получил четвертую степень из пяти возможных и является пятым самым мощным ураганом за всю американскую историю.
Сообщается, что «Ида» принес с собой штормовой ветер и сильный дождь. Кстати, ураган не только срывал крыши с домов и валил деревья, но и обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки — Миссисипи.
Как сообщает CNN,
По данным СМИ, известно, что сейчас ураган «Ида» снизил свою скорость до 153 километров в час и теперь соответствует урагану первой степени. Уже сообщается об одном погибшем.
Екатерина Гура