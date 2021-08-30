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17:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

Из-за урагана «Ида» река Миссисипи потекла в обратном направлении

Последний раз такое было во время урагана «Катрина» в 2005 году.

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На США обрушился самый сильный ураган за последние 16 лет. Ураган, получивший имя «Ида», эксперты сравнивают по силе с разрушительным ураганом «Катрина», от которого в 2005 году погибли 1800 человек.

Как известно, 29 августа «Ида» достиг побережья США и обрушился на штат Луизиана.
Отмечается, что ураган скоростью 230 километров в час по силе получил четвертую степень из пяти возможных и является пятым самым мощным ураганом за всю американскую историю.

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Сообщается, что «Ида» принес с собой штормовой ветер и сильный дождь. Кстати, ураган не только срывал крыши с домов и валил деревья, но и обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки — Миссисипи.

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Как сообщает CNN, из-за ливня и большого притока морской воды уровень реки поднялся на 2,1 метра и изменил направление течения. Миссисипи некоторое время текла в обратном направлении со скоростью около полутора метров в секунду.

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По данным СМИ, известно, что сейчас ураган «Ида» снизил свою скорость до 153 километров в час и теперь соответствует урагану первой степени. Уже сообщается об одном погибшем.

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