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18:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Испанию обрушились тропические ливни (видео)

Некоторые города оказались под водой.

В конце августа в Испанию пришли тропические ливни. Сначала они обрушились на средиземноморское побережье на провинцию Кастельон, практически затопив курортный город Беникасим, где спасателям пришлось частично эвакуировать людей и искать уплывшие машины.

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Но на этом все не закончилось. По прогнозам синоптиков, штормы пробудут в Испании еще минимум неделю, и теперь они растянулись практически на всю территорию страны. Первого сентября ливни с молниями и градом обрушились на Каталонию и центральные провинции.

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К счастью, пока обошлось без жертв, но, сообщается, что в больницы в разных регионах были доставлены несколько человек с различными травмами.

Стихия также повредила несколько мостов и дорог, а также оставила без электричества несколько населенных пунктов.

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