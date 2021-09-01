На Испанию обрушились тропические ливни (видео)
Некоторые города оказались под водой.
Некоторые города оказались под водой.
В конце августа в Испанию пришли тропические ливни. Сначала они обрушились на средиземноморское побережье на провинцию Кастельон, практически затопив курортный город Беникасим, где спасателям пришлось частично эвакуировать людей и искать уплывшие машины.
Но на этом все не закончилось. По прогнозам синоптиков, штормы пробудут в Испании еще минимум неделю, и теперь они растянулись практически на всю территорию страны. Первого сентября ливни с молниями и градом обрушились на Каталонию и центральные провинции.
К счастью, пока обошлось без жертв, но, сообщается, что в больницы в разных регионах были доставлены несколько человек с различными травмами.
Стихия также повредила несколько мостов и дорог, а также оставила без электричества несколько населенных пунктов.
Екатерина Гура