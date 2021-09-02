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17:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Облако-взрыв» сфотографировали в Испании (фото)

Невероятно впечатляющая структура.

В последний день августа испанский фотограф Хосе Антонио Кирантес Кальво стал свидетелем завораживающего атмосферного явления, которое он сумел запечатлеть на камеру.

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По словам фотографа, изначально он планировал снять грозу, которая должна была быть в регионе по прогнозу погоды, но вместо этого в небе сформировалось впечатляющее вертикальное кучево-дождевое облако, которое по своей форме напоминало гриб или ядерный взрыв.

Особый колорит пейзажу придало желтое пшеничное поле и две мельницы, симметрично обрамляющие необычное облако.

Фотограф уточнил, что гигантский «гриб» появился над районом валенсийского города Утиель, в промежутке между 19 и 21 часов вечера. А сам снимок был сделан из местечка Санта-Мария-дель-Кампо Рус, в провинции Куэнка.

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Екатерина Гура

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