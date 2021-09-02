«Облако-взрыв» сфотографировали в Испании (фото)
Невероятно впечатляющая структура.
Невероятно впечатляющая структура.
В последний день августа испанский фотограф Хосе Антонио Кирантес Кальво стал свидетелем завораживающего атмосферного явления, которое он сумел запечатлеть на камеру.
По словам фотографа, изначально он планировал снять грозу, которая должна была быть в регионе по прогнозу погоды, но вместо этого в небе сформировалось впечатляющее вертикальное
Особый колорит пейзажу придало желтое пшеничное поле и две мельницы, симметрично обрамляющие необычное облако.
Фотограф уточнил, что гигантский «гриб» появился над районом валенсийского города Утиель, в промежутке между 19 и 21 часов вечера. А сам снимок был сделан из местечка Санта-Мария-дель-Кампо Рус, в провинции Куэнка.
Екатерина Гура