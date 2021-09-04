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13:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Крупнейшее озеро Центральной Европы показали из космоса

Впечатляющие масштабы.

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Американский астронавт Шейн Кимбро сфотографировал с борта Международной космической станции Балатон — крупнейшее озеро в Центральной Европе.

Побережье Балатона — это важнейший курортный район Венгрии с выходами минеральных и термальных источников. На судоходном озере хорошо развито рыболовство. Балатон окружен виноградниками и многочисленными винодельнями.

Астронавты МКС регулярно делятся фотографиями самых красивых мест нашей планеты и необычных природных явлений. Например, в конце августа французскому астронавту Томе Песке удалось сфотографировать впечатляющее полярное сияние необычного синего оттенка.

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