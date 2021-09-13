«Хаббл» сфотографировал редкую звезду посреди туманности
Этот снимок астрономы приурочили к 31-й годовщине телескопа.
Этот снимок астрономы приурочили к 31-й годовщине телескопа.
Астрономы показали завораживающий снимок AG Carinae, который был получен с помощью космического телескопа «Хаббл» в апреле 2021 года и приурочен к его 31-й годовщине.
Эта гигантская звезда официально классифицируется как светящаяся синяя переменная. Такие массивные звезды встречаются довольно редко, они постоянно теряют массу на заключительных этапах своей жизни, во время которых значительное количество звездного материала выбрасывается в окружающее межзвездное пространство.
AG Carinae окружена впечатляющей туманностью, образованной веществом, выброшенным ею во время нескольких прошлых вспышек. Возраст туманности составляет примерно 10 тысяч лет, а ее диаметр — около пяти световых лет, что примерно равно расстоянию от Земли до нашей ближайшей звезды Альфа Центавра.
Кстати, в этот раз астрономы показали сразу два изображения одинакового объекта. На первом цветном фото можно увидеть контрастный внешний вид распределения пыли, которая сияет отраженным звездным светом. Астрономы полагают, что пузырьки пыли и внутренние нити были сформированы мощным звездным ветром.
А на втором изображении красным цветом показаны детали выбросов ионизированного водорода и ионизованного азота из туманности.
Екатерина Гура
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