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12:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Суперкомпьютер создал самую детальную модель Вселенной

Устройство генерировало космические данные почти год.

Международная команда ученых из Японии, США, Австралии, Чили, Испании, Италии, Аргентины и Франции с помощью самого мощного в мире суперкомпьютера ATERUI II создала самую детальную на сегодняшний день цифровую копию Вселенной.

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Проект под названием Uchuu охватывает 13,8 миллиардов лет истории Вселенной и показывает ее эволюцию от Большого взрыва до наших дней. Несмотря на то, что суперкомпьютер трудился целый год и снегенировал 2,1 триллиона виртуальных частиц для получения самой детальной и подробной симуляции, рассмотреть мелкие детали (например, звезды или планеты) не удасться. Модель показывает лишь крупномасштабные проекты вроде скопления галактик.

Ученые называют это цифровую копию настоящим прорывом и отмечают, что с помощью этой компьютерной модели изучать космические процессы станет намного проще, пишет ScienceAlert.

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