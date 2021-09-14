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18:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ураган «Николас» обрушился на США (видео)

Первым под удар попал штат Техас.

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13 сентября мощный ураган «Николас» добрался до американского штата Техас. По данным Национальной метеорологической службы (NWS), скорость ветра в зоне действия урагана превышает 120 километров в час. Метеорологи предупреждают также о сильных осадках и возможных торнадо.

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Сообщается, что ураган уже оставил без электричества более 171 тысячи жителей штата и привел к наводнению в нескольких городах, а сильный ветер повалил деревья и сорвал крыши с домов.

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Губернатор штата Грег Эбботт объявил режим чрезвычайной ситуации для 17 округов и сообщил о возможной эвакуации населения в случае ухудшения погодных условий.

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По данным метеорологов, «Николас» движется довольно медленно и на территории штата задержится до среды, после чего направится к юго-западу штата Луизиана, который до сих пор частично находится без электричества после недавнего урагана «Ида».

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Отметим, что ураган «Николас» стал уже 14-м мощным штормом этого сезона в Атлантическом регионе.

Екатерина Гура

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