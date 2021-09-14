Ураган «Николас» обрушился на США (видео)
Первым под удар попал штат Техас.
Первым под удар попал штат Техас.
13 сентября мощный ураган «Николас» добрался до американского штата Техас. По данным Национальной метеорологической службы (NWS), скорость ветра в зоне действия урагана превышает 120 километров в час. Метеорологи предупреждают также о сильных осадках и возможных торнадо.
Сообщается, что ураган уже оставил без электричества более 171 тысячи жителей штата и привел к наводнению в нескольких городах, а сильный ветер повалил деревья и сорвал крыши с домов.
Губернатор штата Грег Эбботт объявил режим чрезвычайной ситуации для 17 округов и сообщил о возможной эвакуации населения в случае ухудшения погодных условий.
По данным метеорологов, «Николас» движется довольно медленно и на территории штата задержится до среды, после чего направится к юго-западу штата Луизиана, который до сих пор частично находится без электричества после недавнего урагана «Ида».
Отметим, что ураган «Николас» стал уже 14-м мощным штормом этого сезона в Атлантическом регионе.
Екатерина Гура