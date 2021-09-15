NASA отрепетирует спасение Земли
Астронавты планируют врезать космический аппарат в астероид.
Астронавты планируют врезать космический аппарат в астероид.
Специалисты NASA рассказали о планах проверить на практике популярную версию спасения Земли от падающего астероида. 24 ноября инженеры отправят в космос зонд DART, который в октябре 2022 года достигнет небольшого астероида Диморфос, вращающегося вокруг большого астероида Дидимос, и врежется в него на скорости 6,6 километров в секунду (23760 километров в час). Чтобы оценить итоги миссии, в 2027 году к астероиду прибудет аппарат Hera.
Таким образом специалисты NASA попытаются раскачать астероид и увести его с траектории, которая может быть опасна для Земли. На самом деле астероид Диморфос никакой угрозы для нашей планеты не представляет, наоборот, он выбран в качестве эксперимента, как наиболее безопасный вариант.
Вполне возможно, что эксперимент покажет бесполезность этого метода и тогда ученые будут искать другие пути защиты Земли от опасных космических тел.
Однако ученые из Мэрилендского технического университета США от планов NASA не в восторге. Они смоделировали поведение астероида после столкновения с зондом и пришли к выводу, что это может «породить хаос» в движении небесных тел и может привести к неизвестным проблемам в будущем.
Согласно их расчетам, аппарат массой в 500 килограммов сначала замедлит вращение астероида, но уже через несколько дней Диморфос начнет раскачиваться на орбите все сильнее, а в последствии ускорится настолько, что астероид начнет кувыркаться. На Землю он, конечно, не упадет, но удар от столкновения с зондом выбросит в космос тысячи обломков, движение которых невозможно предугадать.
Екатерина Гура
Еще больше интересного о космосе