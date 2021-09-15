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16:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

Юг Франции ушел под воду из-за сильного шторма

Ливни, штормовой ветер и град обрушились на семь департаментов.

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В середине сентября на юг Франции обрушился сильный шторм, который стал причиной затоплений и различных разрушений почти в 60 населенных пунктах страны. В зоне бедствия оказались семь южных департаментов, где был объявлен красный и оранжевый уровень погодной опасности.

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Больше всего досталось департаменту Гар — там из-за шторма оказались затоплены улицы, сельхозугодья и автомагистрали. Кроме того, сильный ветер там вырывал деревья с корнем, срывал кровлю со зданий, а крупный град разбивал машины.

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По сообщениям местных СМИ, два человека числятся пропавшими без вести, а с последствиями стихии борются около 800 спасателей.

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Кстати, в этот же день сильный шторм также обрушился на Бельгию и Великобританию, где также вызвал локальные наводнения.

Екатерина Гура

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