Фотограф из Калифорнии показал, как выглядит Луна вблизи
Для этого ему потребовалось соединить вместе более тысячи снимков.
Для этого ему потребовалось соединить вместе более тысячи снимков.
Астрофотограф из Калифорнии Эндрю Маккарти давно прославился в Сети благодаря своим невероятно точным и красочным снимкам космических объектов.
В этот раз он показал невероятно детальный снимок Луны, который помогает рассмотреть поверхность спутника Земли с очень близкого расстояния.
Все фотографии небесных тел Маккарти делает с помощью телескопа и специальных сверхмощных объективов. Однако главный секрет удачных кадров заключается в постобработке.
Фотограф специально делает огромное количество одного и того же объекта, чуть меняя фокусировку, а затем собирает все полученные снимки в одно изображение. Например, чтобы создать последний снимок Луны, Маккарти понадобилось объединить более тысячи разных кадров. По словам фотографа, процесс создания таких изображений очень долгий и кропотливый, но результат однозначно того стоит.
Екатерина Гура