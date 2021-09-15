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17:28 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф из Калифорнии показал, как выглядит Луна вблизи

Для этого ему потребовалось соединить вместе более тысячи снимков.

Астрофотограф из Калифорнии Эндрю Маккарти давно прославился в Сети благодаря своим невероятно точным и красочным снимкам космических объектов.

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В этот раз он показал невероятно детальный снимок Луны, который помогает рассмотреть поверхность спутника Земли с очень близкого расстояния.

Все фотографии небесных тел Маккарти делает с помощью телескопа и специальных сверхмощных объективов. Однако главный секрет удачных кадров заключается в постобработке.

Фотограф специально делает огромное количество одного и того же объекта, чуть меняя фокусировку, а затем собирает все полученные снимки в одно изображение. Например, чтобы создать последний снимок Луны, Маккарти понадобилось объединить более тысячи разных кадров. По словам фотографа, процесс создания таких изображений очень долгий и кропотливый, но результат однозначно того стоит.

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