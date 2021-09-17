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13:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

Гигантский водяной смерч напугал жителей Турции (видео)

В Черном море их образовалось сразу три, но лишь один из них добрался до берега.

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15 сентября в турецком городе Карасу, расположенном в провинции Сакарья, в Черном море образовались сразу два водяных смерча. Пока один оставался почти неподвижен, второй набрал силу и двинулся прямиком на берег.

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Сообщается, что гигантский вихрь все-таки достиг земли, но не успел принести никаких разрушений и практически сразу после этого исчез. Зато своим появлением он здорово напугал местных жителей, которые снимали буйство стихии на фото и видео.

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Кстати, после того, как первые два смерча пропали, в море образовался еще один столб из ветра и воды. Но он также быстро пропал, почти не меняя своего местоположения.

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