Над румынскими Карпатами заметили радужный «щит»
Красивое оптическое явление.
Красивое оптическое явление.
Румынский фотограф Георге Попа заметил в Восточных Карпатах необычное атмосферное явление.
Над одной из гор в природном парке «Ванэтори-Нямц» появилась глория — оптическое явление в виде радужного щита. Такие разноцветные кольца возникают на облаках или в тумане, если наблюдатель находится высоко, например, на горе или в воздухе, а источник света — за его спиной.
Глория объясняется дифракцией света, ранее уже отраженного в капельках облака или тумана так, что он возвращается в том же направлении, по которому падал, то есть к наблюдателю.
Анна Лысенко
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