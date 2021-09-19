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18:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Названа единственная страна, которая выполняет климатические обязательства

Она находится в Африке.

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Источник: AP 2021

Гамбия в Западной Африке оказалась единственной страной в мире, которая получила одобрение экологов, борющихся с изменением климата.

Судя по всему, она единственная принимает достаточные меры, чтобы удержать глобальное потепление не выше 1,5 градуса Цельсия в соответствии с Парижским соглашением, говорится в свежем отчете Climate Action Tracker.

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Эксперты оценивали экологические усилия 36 разных стран и Евросоюза. Немного отстают от Гамбии другие африканские страны — Эфиопия, Кения, Марокко и Нигерия. Примерно на этой же строчке рейтинга оказались Непал, Коста-Рика и Великобритания.

Евросоюз, Япония, США принимают недостаточные меры, еще меньше заботятся о климате в Казахстане, Украине, Индии, Китае, Канаде, Австралии. А в самом низу рейтинга оказались Таиланд, Сингапур, Иран, Саудовская Аравия и Россия.

По оценкам экспертов, при таком же положении вещей уже к 2030 году страны мира будут производить вдвое больше вредных выбросов, чем требуется для сдерживания глобального потепления на отметке 1,5 градуса.

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