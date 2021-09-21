Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 сентябряМеждународный день мира, переход армии Суворова через Альпы и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
1895 лет со дня рождения Евгения Леонова
12Победители конкурса «Астрономический фотограф 2021 года»
17:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

Землю накроет магнитная буря

Она может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Обсерватория солнечной динамики (SDO) сфотографировала 20 сентября в южном полушарии Солнца обращенную к Земле корональную дыру.

«Высвободившаяся» в этом месте плазма стала частью солнечного ветра и устремилась к Земле. Уже 23 сентября ветер может достичь нашей планеты и породить магнитные бури, сообщает SpaceWeatherLive.

Магнитной (геомагнитной) бурей эксперты называют возмущение геомагнитного поля Земли, которое возникает при взаимодействии солнечного ветра с магнитосферой нашей планеты. Такая буря может длиться от нескольких часов до нескольких суток и вызвать неполадки в работе техники и ухудшение самочувствия метеозависимых людей.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о природе

Во время загрузки произошла ошибка.
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Почему дорожают квартиры? Названы реальные причины
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Hi-Tech
Первая распаковка новинки: золотой iPhone 13 Pro Max показали на видео Новый смартфон в новой упаковке
Авто
Какие машины дарили победителям Олимпийских игр в России? Авто Mail.ru вспомнил, автомобили каких марок и моделей чиновники вручали нашим спортсменам в Кремле за их достижения
Кино
Орбакайте стала брюнеткой ради «Теста на беременность» Артистка получила роль в третьем сезоне популярного сериала
Товары для дома
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
Gnezdo.ru
Стало известно, кого выбрали в Госдуму
Не пропустите это событие: долгожданная выставка
Названа самая популярная модель авто в России
Как прожить на прожиточный минимум?
Леди
Вера Брежнева показала модный образ, покорив фанатов Поклонники оценили осенний лук актрисы
Дом
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
Как выглядит квартира Александра Серова
6 деталей французского стиля, которые добавят квартире шика
7 интерьеров, где все решил красивый текстиль
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»