Землю накроет магнитная буря

Обсерватория солнечной динамики (SDO) сфотографировала 20 сентября в южном полушарии Солнца обращенную к Земле корональную дыру.
«Высвободившаяся» в этом месте плазма стала частью солнечного ветра и устремилась к Земле. Уже 23 сентября ветер может достичь нашей планеты и породить магнитные бури, сообщает SpaceWeatherLive.
Магнитной (геомагнитной) бурей эксперты называют возмущение геомагнитного поля Земли, которое возникает при взаимодействии солнечного ветра с магнитосферой нашей планеты. Такая буря может длиться от нескольких часов до нескольких суток и вызвать неполадки в работе техники и ухудшение самочувствия метеозависимых людей.
Еще больше интересного о природе