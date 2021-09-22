#عمان - ?? وادي_بني_عوف#روايح_2021— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) September 22, 2021
22-9-2021
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Непогода превратила Оман в Венецию (видео)
Пальмы стоят в воде, а дороги превратились в потоки.
Пальмы стоят в воде, а дороги превратились в потоки.
На Оман обрушились проливные дожди. Местные жители делятся непривычными видео, на которых в регионе Ад-Дахилия со скал льются похожие на водопады потоки, пальмы стоят в воде, а проезжая часть превратилась в реку.
Страна пострадала от первой атмосферной депрессии осеннего сезона, сосредоточенной над территорией Турции. По данным Arab Weather, в четверг погода в Омане ухудшится еще больше. Ожидается значительный спад температур.
Анна Лысенко
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