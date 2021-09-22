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17:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

Непогода превратила Оман в Венецию (видео)

Пальмы стоят в воде, а дороги превратились в потоки.

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На Оман обрушились проливные дожди. Местные жители делятся непривычными видео, на которых в регионе Ад-Дахилия со скал льются похожие на водопады потоки, пальмы стоят в воде, а проезжая часть превратилась в реку.

Страна пострадала от первой атмосферной депрессии осеннего сезона, сосредоточенной над территорией Турции. По данным Arab Weather, в четверг погода в Омане ухудшится еще больше. Ожидается значительный спад температур.

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