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17:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Германии начал погибать «лес Спящей красавицы»

Всему виной изменение климата.

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Огромный природный парк Райнхардсвальд в Германии, известный среди туристов как «лес Спящей красавицы», потерял уже больше 20 га деревьев из-за короеда, сообщает CNN.

В условиях постоянных засух деревья не вырабатывают достаточно смолы для борьбы с насекомыми. Жуки откладывают под корой яйца, а вылупившиеся личинки питаются деревом, в результате чего оно довольно быстро погибает.

В последние годы Германия страдала от рекордных засух как следствия изменения климата. 2018 год был самым теплым за 140 лет наблюдений. Этим летом вместо засухи на страну обрушились проливные дожди, которые вызвали катастрофическое наводнение.

Чтобы остановить распространение жуков, древние ели рубят и утилизируют. Груды бревен можно заметить вдоль туристического маршрута «Немецкая дорога сказок», вдохновленного сказками братьев Гримм.

Замок Спящей красавицы Сабабург - один из пунктов на "Немецкой дороге сказок", куда можно добраться через Райнхардсвальд
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