Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: кагальницкая трагедияКагальницкая трагедия, изобретение граммофона, день рождения звезды «Терминатора» и другие события этого дня
Фоторепортажи
20Как прошли выборы
12День знаний в России
17:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пассажиры самолета в США сняли на видео зрелищную грозу

Пассажирам, которые несколько дней назад летели из Сент-Луиса в Солт-Лейк-Сити в США, пришлось немного поволноваться. Самолет пролетал грозу с многочисленными и очень зрелищными вспышками молний.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

В ролике, опубликованном Энджи Леван, видна одна особо крупная молния, которая освещает мрачные грозовые облака.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самолет миновал стихию без происшествий и спокойно приземлился в аэропорту назначения, сообщает Storyful.

По статистике, в среднем на каждый коммерческий самолет приходится по одному удару молнии в год. 96% случаев приходится на время, когда самолет набирает высоту или снижается. Такое попадание почти не опасно, так как самолеты сделаны из хорошо проводящего электричество алюминия.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о стихии

Во время загрузки произошла ошибка.
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Мы снова увидим Заворотнюк на экранах: где и когда
Hi-Tech
Первый обзор Apple iPhone 13: обновляемся или пропускаем? Хит 2021 года или проходная модель?
Горячие темы на Авто
Размышления (перед сном) 180
Каково мнение зала --- 164
Размышления на ночь (опять). 109
ТЕМА ПОСЛЕВЫБОРНАЯ-АНТИСОВЕТЧИКИ ... 98
Кино
Дочь Бодрова-мл. дала интервью после дебюта на «Кинотавре» Ольга Бодрова среди прочего рассказала о съемках эротических сцен в фильме «Море волнуется раз»
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
5 обогревателей с AliExpress, которые помогут пережить холода
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
Gnezdo.ru
Зеленский решил судьбу Крыма
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Вот главные ошибки США в Афганистане: их 3
Неприятная новость для дачников: уже все решено
Леди
Линда Евангелиста подала в суд на изуродовавшую ее клинику Звезде сделали неудачную липосакцию
Дом
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
«Ясное небо»: еще один цвет 2022 года
7 замечательных интерьеров с яркими диванами
Микс потрясающих цветов и отделок в интерьере: как выглядит
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»