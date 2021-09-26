Пассажиры самолета в США сняли на видео зрелищную грозу

В ролике, опубликованном Энджи Леван, видна одна особо крупная молния, которая освещает мрачные грозовые облака.
Самолет миновал стихию без происшествий и спокойно приземлился в аэропорту назначения, сообщает Storyful.
По статистике, в среднем на каждый коммерческий самолет приходится по одному удару молнии в год. 96% случаев приходится на время, когда самолет набирает высоту или снижается. Такое попадание почти не опасно, так как самолеты сделаны из хорошо проводящего электричество алюминия.
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