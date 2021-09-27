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16:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пригород Сан-Паулу накрыла гигантская пыльная буря (видео)

Сильный ветер срывал крыши с домов и обрывал провода.

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26 сентября пригород бразильского Сан-Паулу накрыла сильная пыльная буря. По прогнозам Национального Института Метеорологии, в эпицентре бури ожидалась минимальная видимость и порывы ветра от 50 до 60 километров в час. Но ветер оказался сильнее — максимальная зарегистрированная скорость была около 92 километров в час.

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На кадрах, снятых очевидцами в муниципалитете Франка, видно, как гигантская стена из пыли и песка надвигается на город и скрывает его из виду. На видео также попали и многочисленные разрушения — ветер срывал крыши с домов, сдувал уличную мебель и обрывал провода.

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Сообщается, что после бури также прошел сильный ливень, хотя до этого район несколько месяцев страдал от сильной жары. По сообщениям местных СМИ, обошлось без жертв, но ущерб еще предстоит подсчитать.

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