Пригород Сан-Паулу накрыла гигантская пыльная буря (видео)
Сильный ветер срывал крыши с домов и обрывал провода.
Сильный ветер срывал крыши с домов и обрывал провода.
26 сентября пригород бразильского Сан-Паулу накрыла сильная пыльная буря. По прогнозам Национального Института Метеорологии, в эпицентре бури ожидалась минимальная видимость и порывы ветра от 50 до 60 километров в час. Но ветер оказался сильнее — максимальная зарегистрированная скорость была около 92 километров в час.
На кадрах, снятых очевидцами в муниципалитете Франка, видно, как гигантская стена из пыли и песка надвигается на город и скрывает его из виду. На видео также попали и многочисленные разрушения — ветер срывал крыши с домов, сдувал уличную мебель и обрывал провода.
Сообщается, что после бури также прошел сильный ливень, хотя до этого район несколько месяцев страдал от сильной жары. По сообщениям местных СМИ, обошлось без жертв, но ущерб еще предстоит подсчитать.
Екатерина Гура