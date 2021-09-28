На Урал пришла зима с метелью (видео)
Из-за непогоды спасателям пришлось вызволять из сугробов застрявшие автобусы и машины.
Из-за непогоды спасателям пришлось вызволять из сугробов застрявшие автобусы и машины.
На юг Челябинской области обрушился снегопад. Из-за резкого похолодания и обильного мокрого снега на дорогах образовались 10−15-сантиметровые сугробы.
Из-за стихии в снежной ловушке на трассе под Верхнеуральском оказались два автобуса со школьниками и 18 автомобилей. Вытаскивать их из сугробов пришлось спасателям и снегоуборочной технике.
Зима пришла в регион внезапно и многие оказались к ней не готовы — сообщается, что почти все застрявшие на трассе машины были на летней резине.
По словам синоптиков, в ближайшие дни ухудшение погоды стоит ждать жителям Урала и Сибири. Метели накроют Прибайкалье и юг Красноярского края, а также Челябинскую и Курганскую области и Магнитогорск.
Екатерина Гура