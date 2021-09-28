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17:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Урал пришла зима с метелью (видео)

Из-за непогоды спасателям пришлось вызволять из сугробов застрявшие автобусы и машины.

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На юг Челябинской области обрушился снегопад. Из-за резкого похолодания и обильного мокрого снега на дорогах образовались 10−15-сантиметровые сугробы.

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Из-за стихии в снежной ловушке на трассе под Верхнеуральском оказались два автобуса со школьниками и 18 автомобилей. Вытаскивать их из сугробов пришлось спасателям и снегоуборочной технике.

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Зима пришла в регион внезапно и многие оказались к ней не готовы — сообщается, что почти все застрявшие на трассе машины были на летней резине.

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По словам синоптиков, в ближайшие дни ухудшение погоды стоит ждать жителям Урала и Сибири. Метели накроют Прибайкалье и юг Красноярского края, а также Челябинскую и Курганскую области и Магнитогорск.

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Екатерина Гура

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