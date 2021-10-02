Rare sighting of 2 waterspout in Aruba sent by family there on the island pic.twitter.com/KdwOdSRSBE— Nick Barbieri (@nick_barbieri71) October 1, 2021
Водяные смерчи напугали туристов на Арубе (видео)
Вихри достигли берега и подняли в воздух песок.
Вихри достигли берега и подняли в воздух песок.
Американская семья, отдыхающая на острове Аруба в Карибском море, была напугана водяными смерчами, появившимися рядом с пляжем.
Позже местные жители сняли на видео момент, когда эти вихри достигают побережья и поднимают в воздух песок.
Водяные смерчи, появляющиеся над поверхностью воды, соединены с кучевым облаком. По своей природе они подобны торнадо, но рассеиваются намного быстрее — через 15−30 минут. Чаще всего такие вихри появляются в тропических широтах.
Анна Лысенко
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