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10:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Водяные смерчи напугали туристов на Арубе (видео)

Вихри достигли берега и подняли в воздух песок.

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Американская семья, отдыхающая на острове Аруба в Карибском море, была напугана водяными смерчами, появившимися рядом с пляжем.

Позже местные жители сняли на видео момент, когда эти вихри достигают побережья и поднимают в воздух песок.

Водяные смерчи, появляющиеся над поверхностью воды, соединены с кучевым облаком. По своей природе они подобны торнадо, но рассеиваются намного быстрее — через 15−30 минут. Чаще всего такие вихри появляются в тропических широтах.

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