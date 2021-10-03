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17:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Из-за засухи в США «всплыл» корабль, затонувший 129 лет назад

Посмотреть на обломки приезжают туристы.

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Уровень воды в реке Миссури в США упал настолько, что на поверхности показался корабль, затонувший 129 лет назад.

Abner O'Neal был построен в 1884 году и перевозил зерно между несколькими городами в Северной Дакоте. Спустя 8 лет, груженый гречкой, корабль натолкнулся на камень или другое неизвестное препятствие и затонул, сообщает KXMB-TV.

Северная Дакота в настоящее время переживает сильную засуху. Водохранилище Гаррисон сбрасывает все меньше воды в Миссури, и река обмелела. Посмотреть на останки корабля приезжают не только археологи, но и туристы.

Официальные лица просят общественность не прикасаться к обломкам.

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