Из-за засухи в США «всплыл» корабль, затонувший 129 лет назад

Уровень воды в реке Миссури в США упал настолько, что на поверхности показался корабль, затонувший 129 лет назад.
Abner O'Neal был построен в 1884 году и перевозил зерно между несколькими городами в Северной Дакоте. Спустя 8 лет, груженый гречкой, корабль натолкнулся на камень или другое неизвестное препятствие и затонул, сообщает KXMB-TV.
Северная Дакота в настоящее время переживает сильную засуху. Водохранилище Гаррисон сбрасывает все меньше воды в Миссури, и река обмелела. Посмотреть на останки корабля приезжают не только археологи, но и туристы.
Официальные лица просят общественность не прикасаться к обломкам.
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