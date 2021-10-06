Ученые обнаружили, что атмосфера Плутона медленно исчезает
Азот замерзает, превращаясь обратно в лед.
Азот замерзает, превращаясь обратно в лед.
По мере того, как Плутон удаляется от Солнца, двигаясь по своей орбите, его атмосфера истончается.
К такому неожиданному выводу пришли ученые из США в новом исследовании, представленном на собрании Американского астрономического общества, сообщает Science Alert.
Чтобы изучать атмосферу Плутона, астрономы используют явления затмения, когда карликовая планета заслоняет собой яркую звезду позади. Лучи этой звезды создают своеобразную «подсветку» для Плутона, благодаря чему ученые могут измерить плотность его атмосферы.
Таким образом исследователи наблюдали за атмосферой Плутона с 1988 года. Они также получили дополнительные данные, когда зонд New Horizons пролетел над карликовой планетой в 2015 году.
Плутону требуется 248 земных лет, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца.
Когда он приближается к звезде на минимальное расстояние, составляющее примерно 30 астрономических единиц, лед на его поверхности испаряется и плотность атмосферы растет.
Когда же Плутон отдаляется от звезды на расстояние до 50 астрономических единиц (1 астрономическая единица эквивалентна расстоянию от Земли до Солнца), азот в его атмосфере замерзает, превращаясь обратно в лед. Это приводит к истончению атмосферы карликовой планеты.
В течение последней четверти века Плутон получал все меньше и меньше света по мере удаления от Солнца.
Анна Лысенко
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