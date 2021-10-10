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11:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Несколько рек в Пермском крае стали зеленого цвета

В местной энергетической компании уверяют, что в воде — безопасный краситель.

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Вода в реках Егошиха, Данилиха, Ива и Кама в Пермском крае окрасилась в зеленый цвет.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура уже проводит проверку по этому факту с привлечением специалистов.

«В рамках надзорных мероприятий осуществляется отбор проб сточных вод, запрошена информация из контрольно-надзорных органов, ПАО “Т Плюс”, ООО “Пермская сетевая компания” о выданных решениях предоставления водных объектов в пользование в целях сброса стоков и прочее», — сообщили в прокуратуре.

В энергетической компании «Т Плюс» РИА Новости заявили, что вода стала зеленой из-за добавления красителя «Уранин-А» (флуоресцеин). Он служит для выявления протечек в трубах, безопасен и соответствует санитарным нормам.

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