Несколько рек в Пермском крае стали зеленого цвета
В местной энергетической компании уверяют, что в воде — безопасный краситель.
В местной энергетической компании уверяют, что в воде — безопасный краситель.
Вода в реках Егошиха, Данилиха, Ива и Кама в Пермском крае окрасилась в зеленый цвет.
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура уже проводит проверку по этому факту с привлечением специалистов.
«В рамках надзорных мероприятий осуществляется отбор проб сточных вод, запрошена информация из контрольно-надзорных органов, ПАО “Т Плюс”, ООО “Пермская сетевая компания” о выданных решениях предоставления водных объектов в пользование в целях сброса стоков и прочее», — сообщили в прокуратуре.
В энергетической компании «Т Плюс» РИА Новости заявили, что вода стала зеленой из-за добавления красителя «Уранин-А» (флуоресцеин). Он служит для выявления протечек в трубах, безопасен и соответствует санитарным нормам.
Анна Лысенко