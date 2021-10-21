Ученые впервые увидели «ожившую» мертвую звезду
Она стала активной, питаясь звездным материалом своей соседки.
Она стала активной, питаясь звездным материалом своей соседки.
Астрономы впервые обнаружили белый карлик, который внезапно «ожил», поглощая свою звезду-компаньона.
Необычную звездную «трапезу» заметили ученые из Даремского университета в Великобритании с помощью космического телескопа TESS. Они наблюдали за двойной звездной системой TW Pictoris на расстоянии 1400 световых лет от Земли.
В этой системе материал звезды-компаньона образует диск вокруг белого карлика и падает на поверхность мертвой звезды в процессе, который астрономы называют аккрецией. Когда вещество, состоящее в основном из водорода и гелия, достигает поверхности мертвой звезды, она ненадолго становится ярче.
Ученые уже наблюдали похожие процессы в двойных системах, но резкие изменения светимости из-за притока материала они зафиксировали впервые. Обычно такие колебания занимают по времени от нескольких дней до нескольких месяцев, а в случае с TW Pictoris скачки длились всего 30 минут.
Команда считает, что резкие изменения светимости вызваны реконфигурацией магнитного поля белого карлика. Питаясь материалом своего компаньона, он словно ненадолго оживает. Когда же яркость звезды резко снижается, магнитное поле белого карлика вращается так быстро, что блокирует поток материала на поверхность.
Ученые надеются, что это наблюдение поможет им лучше понять похожие процессы у нейтронных звезд, изучать которые намного сложнее.
Анна Лысенко